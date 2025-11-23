Бокс/ММА
Сегодня, 12:40

Мухаммад — о поражении от Гэрри: «Нам есть над чем работать»

Сергей Ярошенко

Американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение от ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился со счетом 30:27, 30:27, 29:28 в пользу Гэрри.

«Мы не смогли этого сделать. Спасибо за воспоминания, Доха. Спасибо моей команде, семье и друзьям, поддерживающим меня, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто со мной. Нам есть над чем работать», — написал Мухаммад в соцсети.

37-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Мухаммад потерпел второе поражение подряд. Его рекорд в ММА — 24-5-1.

