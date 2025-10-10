Чемпион UFC Топурия посетил сборную Испании перед матчами отбора чемпионата мира

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия посетил лагерь сборной Испании в Лас-Росасе.

На базе «Сьюдад-дель-Футбол» национальная команда проходит подготовку в октябрьским матчам квалификации чемпионата мира-2026. Боец ММА грузинского происхождения Топурия встретился с игроками и получил в подарок именную футболку сборной Испании.

Фото Федерация футбола Испании

Испания сыграет дома с Грузией 11 октября и с Болгарией 14 октября.