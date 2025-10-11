Перейра заявил, что сломал стопу в бою против Анкалаева

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра сообщил, что получил перелом стопы во время поединка против россиянина Магомеда Анкалаева на UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Я сделал рентген в Лас-Вегасе и в Рио-де-Жанейро, у меня перелом стопы, но я все еще не знаю, что будет дальше и сколько времени потребуется на восстановление», — приводит слова Перейры MMA Fighting.

Перейра победил Анкалаева нокаутом в первом раунде в главном бою вечера и вернул себе пояс UFC в полутяжелом весе.

На счету 38-летнего Перейры 12 побед при 3 поражениях за карьеру в ММА.