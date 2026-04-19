Арман Царукян победил Юрайю Фейбера на турнире RAF 08

Представляющий Армению и Россию Арман Царукян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в главной схватке турнира RAF 08, который прошел в США.

Поединок по правилам вольной борьбы завершился со счетом 13:1 в пользу 29-летнего спортсмена. Эта победа стала для Царукяна четвертой подряд в организации.

Царукян является бойцом смешанных единоборств и выступает на профессиональном уровне с 2015 года. В его активе 23 победы, из которых 15 — досрочные, а также три поражения. С 2019 года он сотрудничает с UFC. Последний бой в ММА он провел в ноябре 2025 года, победив Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

Юрайя Фейбер выступал в ММА с 2003 по 2019 год. На его счету 35 побед и 11 поражений, он четырежды бился за чемпионский титул UFC.

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