Бетербиев выбрал между Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым

Российский боксер Артур Бетербиев ответил на вопрос, кто лучше как боец ММА — Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев.

«Если смотреть на то, чего они добились в спорте... Махачев стал чемпионом в двух дивизионах. Я скажу: Махачев. Но Хабиб завершил карьеру непобежденным. Он тоже хорош», — сказал Бетербиев на канале Bloody Elbow в YouTube.

Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.

На счету Махачева 28 побед при 1 поражении. В ночь с 15 на 16 ноября он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.