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Сегодня, 16:26

Чаниев: «Реванш Бивола и Бетербиева будет более интересным, чем первый бой»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в легком весе Иса Чаниев поделился мнением о возможном реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Думаю, что в реванше Бивол будет действовать намного по-другому. Он способен осознать все ошибки и показать более высокий класс и совсем другой бокс. Реванш, я считаю, нужен, но согласится ли Артур. Если они договорятся о реванше, то это будет намного более интересный бой, потому что Бивол слишком осторожничал», — приводит слова Чаниева Vprognoze.ru.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Vprognoze
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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