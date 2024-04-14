Царукян ответил Махачеву: «Я нокаутирую его»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) ответил на слова чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (25-1), который написал в соцсетях: «Будь готов. До скорой встречи, мальчик».

«До скорой встречи, мальчик, — ответил Царукян на пресс-конференции. — Я готов подраться с Исламом в середине или конце лета, мне понадобится две-три недели на восстановление, потому что я тренировался без перерыва с декабря, мне нужно немного отдохнуть, а затем провести полноценный тренировочный лагерь и победить Ислама Махачева.

После нашего первого боя я провел еще 10 поединков, после этого я не проигрывал. Это было пять лет назад, с тех пор я набрался опыта, улучшил навыки. С каждым лагерем я становлюсь лучше, я чувствую это. Я выиграю у Ислама, и не важно, как. Лучший сценарий — нокаутировать его.

Чарльз опаснее Ислама, потому что у него хорошее джиу-джитсу, он может задушить тебя из любой ситуации. В первом раунде он провел удушающий, и он был очень плотным. Если бы я не знал, как выйти из такого положения, возможно, я бы проиграл. Кроме того, у Чарльза мощные удары в стойке, он много людей отправил в нокаут. Он один из лучших. Они с Исламом находятся на одном уровне".

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.