Царукян рассказал, как едва не подрался с фанатом во время выхода в октагон на UFC 300

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что во время выхода в октагон на UFC 300 фанат показал ему средний палец и попытался ударить. Об этом он сказал в интервью ESPN MMA.

— Что стряслось между тобой и фанатом во время выхода в октагон? Ты знаешь этого человека?

— Нет, я не знаю его. Ребята, в следующий раз вы должны отгородить меня от фанатов, потому что тот парень показал мне средний палец и попытался ударить. Я защищался, потому что не могу пропустить удар от фаната. Я из другой страны, никто не может показывать мне средний палец. Ты можешь сделать это издалека, но когда ты рядом со мной, я могу выбить тебе глаз. Не делайте этого.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.