Бывший тренер Павловича заявил, что Аспиналла нужно встречать на его контратаках

Артем Бэра, бывший тренер российского бойца Сергея Павловича, рассказал, как нейтрализовать сильные стороны британца Тома Аспиналла.

«У Аспиналла игровой стиль, он работает быстро, много раздергивает, финтит руками и ногами, пробивает комбинации, наносит удары с опущенных рук. Он хорошо выманивает соперника на себя, двигается на ногах и чувствует дистанцию, чувствует, когда оппонент начинает атаку, и контратакует с правой или и левой руки. Чаще всего он контратакует комбинациями. Нужно самому использовать финты и обманные действия, чтобы проверять, что будет делать соперник. То есть раздергивать его, если он начинает разрывать дистанцию. Не бросаться, а делать обманные действия и смотреть за его реакцией. На этих же моментах можно его ловить. С игровиками нужно работать в их же манере», — приводит «РБ Спорт» слова Бэра.

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.