О'Мэлли: «UFC готовы организовать мой бой с Райаном Гарсией»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что руководство лиги дало ему согласие на выступление на боксерском ринге в бою против бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-1).

«Я знаю, что однажды буду боксировать, — сказал О'Мэлли в эфире программы The MMA Hour. — В UFC сказали, что мне нужен тот, кто имеет для меня наибольший потенциал, вроде Райана Гарсии. В UFC сказали, что если это принесет нам деньги, то мы это организуем».

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Гарсия в прошлом бою проиграл регулярному чемпиону WBA в легком весе Джервонта Дэвису (29-0) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.