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Сегодня, 23:07

Бывший тренер Павловича — о слабых местах Аспиналла: «Том задирает голову и опускает руки»

Алина Савинова
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Артем Бэра, бывший тренер российского бойца Сергея Павловича, назвал слабые места британца Тома Аспиналла.

«Аспиналл высоко задирает голову, когда сокращает дистанцию, при этом руки опущены низко. Иногда он бьет с широкого положения рук. То есть у него есть пробелы в защитных действиях во время атаки. С Сергеем это делать опасно, потому что он хорошо бьет оверхэнды и чувствует дистанцию. Аспиналл пропускал удары от Блейдса и Волкова. Сергею нужно сдерживать его джебом, использовать свою дистанцию и заставлять пятиться назад, прижиматься к сетке. Нужно много ударов по корпусу и по ногам, чтобы снизить его подвижность. И, конечно, использовать его ошибки с опущенными руками — встречать и контратаковать», — приводит «РБ Спорт» слова Павловича.

12 ноября Павлович и Аспиналл проведут поединок в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.

Ранее спарринг-партнер Аспиналла заявил, что британец победит Павловича за счет скорости.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-pavlovicha-artem-be-ra-aspinall-zadiraet-golovu-i-opuskaet-ruki/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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