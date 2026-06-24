Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: во сколько бой UFC

Бруно Феррейра и Икрам Алискеров проведут бой на турнире UFC Fight Night 280 в Баку 27 июня

Бразильский боец Бруно Феррейра и россиянин Икрам Алискеров встретятся на турнире UFC Fight Night 280, который пройдет 27 июня в Баку. Поединок состоится в среднем весе и войдет в основной кард вечера.

ММА UFC: Алискеров — Феррейра

Время начала и во сколько бой Бруно Феррейра — Икрам Алискеров

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в субботу, 27 июня, на Национальной гимнастической арене в Баку. Начало ивента — в 16.00 мск, основной кард стартует в 19.00 мск. Бой Бруно Феррейра — Икрам Алискеров ожидается ориентировочно около 19.30 мск (к трансляции лучше подключиться заранее).

В активе 33-летнего Бруно Феррейры — 15 побед и 3 поражения. 33-летний Икрам Алискеров имеет рекорд 17 побед и 2 поражения.

Где смотреть бой Бруно Феррейра — Икрам Алискеров

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Полный турнир доступен на UFC Fight Pass. Основной кард, куда входит бой Феррейра — Алискеров, также заявлен в эфире «Матч ТВ», «Матч! Боец», на matchtv.ru, «Кинопоиске» и Okko.

Результат боя Бруно Феррейра — Икрам Алискеров и других поединков UFC Fight Night 280 можно будет отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».