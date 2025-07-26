Саид Нурмагомедов проиграл Митчеллу на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец Саид Нурмагомедов на турнире UFC on ABC единогласным решением судей проиграл Брайсу Митчеллу. Счет судейских записок 29-28, 29-28, 29-28 в пользу американца.

Для 33-летнего Нурмагомедова это 5-е поражение в карьере при 18 победах. Россиянин потерпел второе поражение подряд и третье в четырех последних боях.

30-летний Митчелл одержал 18-ю победу в карьере при 3 поражениях.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби.

ММА UFC: Митчелл — Нурмагомедов