Никита Крылов — Богдан Гуськов: трансляция боя на турнире UFC в Абу-Даби

Начался бой Никиты Крылова и Богдана Гуськова на UFC on ABC 9

Начался бой россиянина Никиты Крылова и Богдана Гуськова из Узбекистана на UFC on ABC 9. Вечер ММА проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Крылов — Гуськов

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC. Отслеживать расписание и результаты поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Бой Крылов — Гуськов показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляция доступна в ретрансляции федерального канала на платформах «Okko» и «Кинопоиск» (по подписке).

33-летний Крылов в профессиональной карьере одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. На счету 32-летнего Гуськова в ММА — 17 побед и три поражения.