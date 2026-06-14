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Гаджиев уверен, что Царукян давно заслужил чемпионский поединок в UFC

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о втором номере рейтинга UFC в легком весе Армане Царукяне.

«Арман развивается вне промоушена UFC, растет медийно. Сколько же терпения должно быть у Даны Уайта, чтобы наблюдать за тем, как другая организация получает прибыль за выступления Армана. В целом, это дает возможность UFC иметь медийную личность у себя в ростере, но не давать ему боев. Хотя чемпионский поединок Арман уже давно заслужил. Думаю, он довольно скоро его получит», — сказал Гаджиев «СЭ».

29-летний Царукян в профессиональных боях ММА одержал 23 победы при 3 поражениях. В UFC его рекорд — 10-2. Боец удерживает вторую строчку рейтинга UFC среди бойцов в легком весе.

Давид Петросян

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Арман Царукян
Камил Гаджиев
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