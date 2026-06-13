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Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: когда бой UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой на UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Дата и время боя Конор Макгрегор vs. Макс Холлоуэй на UFC 329

Турнир UFC 329 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 июля. Начало турнира ожидается в 00.00 по московскому времени, главный кард запланирован в 04.00 мск. Бой Макгрегора и Холлоуэя начнется примерно в 06.00 мск.

37-летний Макгрегор имеет в профессиональных ММА 22 победы и 6 поражений. В своем последнем бою в промоушене ирландец проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом на турнире UFC 264 в июле 2021 года.

34-летний Холлоуэй на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 9 поражений. В предыдущем поединке американец уступил бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 326 и потерял пояс BMF.

Где смотреть бой Макгрегор против Холлоуэя и турнир UFC 329

В полном объеме турнир UFC 329 в России покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах Okko и «Кинопоиск» в ретрансляции федерального канала.

«СЭ» должен провести текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 329. Результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

В первом бою Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей в августе 2013 года. Реванш пройдет спустя почти 13 лет после их первой встречи.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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