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UFC Белый дом — Freedom 250: Топурия — Гэйтжи: где смотреть прямую трансляцию турнира

15 июня состоится UFC White House — Freedom 250 в Вашингтоне (США)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дональд Трамп.
Фото Getty Images

В ночь с 14 на 15 июня состоится UFC White House — Freedom 250 в официальной резиденции президента США в Вашингтоне (США). Начало — в 1.00 по московскому времени (15 июня). Турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала). Эфир начнется в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. В главном событии вечера состоится титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.

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