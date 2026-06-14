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UFC в Белом доме: полный кард турнира

В Вашингтоне будет проходить турнир UFC Freedom 250
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Freedom 250 пройдет в ночь на понедельник, 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Событие приурочено к 250-летию независимости США, первый бой начнется после 4.00 по московскому времени (на час позже из-за погодных условий).

Кард турнира UFC Freedom 250 и ориентировочное время начала поединков

7.00. Титульный бой. Илия Топурия (17-0) — Джастин Гейджи (27-5)

6.30. Титульный бой. Алекс Перейра (13-3) — Сириль Ган (13-2)

6.00. Шон О'Мэлли (19-3) — Айманн Захаби (14-2)

5.30. Джош Хокит (9-0) — Деррик Льюис (29-13)

5.00. Маурисио Руффи (13-2) — Майкл Чендлер (23-10)

4.30. Бо Никал (8-1) — Кайл Дакас (17-4)

4.00. Диего Лопес (27-8) — Стив Гарсия-младший (19-5)

Время начала — московское

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре ММА и в разделе UFC на нашем сайте.

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