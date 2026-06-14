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14 июня, 13:30

Алекс Перейра — Сирил Ган: прямая трансляция боя UFC в Белом доме

Алекс Перейра и Сирил Ган проведут бой на UFC в Белом доме 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекс Перейра.
Фото USA Today Sports

Бразильский боец Алекс Перейра и француз Сирил Ган проведут бой за временный титул UFC в тяжелом весе на UFC в Белом доме в ночь с 14 на 15 июня.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Перейра — Ган

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Перейра — Ган и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта. Начало боя — около 5.30 по московскому времени.

Турнир UFC White House — Freedom 250 пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США).

38-летний Перейра имеет в профессиональных ММА 13 побед и 3 поражения. 35-летний Ган на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме
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Алекс Перейра
Сирил Ган
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