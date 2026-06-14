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Илия Топурия — Джастин Гейджи: дата и время боя UFC в Белом доме

Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут бой в главном событии UFC в Белом доме
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Илия Топурия и Джастин Гейджи.
Фото Getty Images

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и американец Джастин Гейджи проведут титульный бой в легком весе в главном событии турнира UFC Белый дом.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

Дата и время боя Илия Топурия vs. Джастин Гейджи на UFC Белый дом

Турнир UFC Белый дом пройдет в ночь на понедельник, 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Начало главного карда — в 03.00 по московскому времени. Бой Топурии и Гейджи ожидается около 06.00 мск.

29-летний Топурия имеет в профессиональных ММА 17 побед и 0 поражений. В предыдущем бою он победил бразильца Чарльза Оливейру нокаутом на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе 28 июня 2025 года.

37-летний Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 5 поражений. В последнем поединке американец победил британца Пэдди Пимблетта единогласным решением судей на турнире UFC 324.

Где смотреть бой Топурия против Гейджи и турнир UFC Freedom 250

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Белый дом в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец» и matchtv.ru и «Кинопоиск». На сайте «Матч ТВ» начало эфира запланировано на 03.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Белый дом. Результат боя Топурия — Гейджи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC Белый дом — бой за временный титул UFC в тяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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