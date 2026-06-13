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Махачев назвал Моралеса самым желаемым соперником для следующего боя

Сергей Филин

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сообщил, с кем хотел бы встретиться в следующем поединке.

34-летний боец ответил на вопрос, кого бы он выбрал в соперники: колумбийца Майкла Моралеса или ирландца Иэна Гэрри.

«Для своего имени, для наследия выбрал бы Моралеса. Почему? Потому что он сейчас непобежденный. Если завтра выиграешь у Иэна Гэрри, будут говорить: «Его Шавкат Рахмонов побеждал несколько боев назад». Еще я не списываю со счетов Камару Усмана. Дайте его этим двум пацанам. Я не думаю, что он им уступит», — приводит слова Махачева Red Corner MMA.

Моралес одержал 19 побед (14 нокаутом) в 19 боях. У Гэрри 17 побед и одно поражение в 18 поединках.

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Последний бой Махачев провел 15 ноября 2025 года в Нью-Йорке на турнире UFC 322. Он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал чемпионский титул в полусреднем весе. Рекорд россиянина в ММА — 28 побед и одно поражение.

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