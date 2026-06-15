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Шон О'Мэлли — Айманн Захаби: онлайн-трансляция боя UFC

Шон О'Мэлли и Айманн Захаби проведут бой на UFC в Белом доме 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шон О&#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports

Американец Шон О'Мэлли и Айманн Захаби из Канады проведут поединок в легчайшем весе на UFC в Белом доме в ночь на 15 июня.

В прямом эфире трансляцию UFC White House — Freedom 250 в России покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени. Начало боя О'Мэлли — Захаби — в 5.00 мск.

ММА UFC: О'Мэлли — Захаби

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя О'Мэлли — Захаби и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

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