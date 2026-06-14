Аспиналл заявил, что намерен вернуться после травмы до конца 2026 года

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл рассказал, когда может вернуться к выступлениям после травмы глаза.

«Я надеюсь подраться в этом году. Как только врач даст мне зеленый свет, я буду готов. Я вернулся к тренировкам, но впереди еще долгий путь», — цитирует спортсмена The i Paper.

Последний бой 33-летний Аспиналл провел в октябре на турнире UFC 321 против француза Сириля Гана. Поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка Гана в глаз британца, в результате которого спортсмен получил травму мягких тканей глазницы и перелом правой медиальной стенки глазницы. Позже стало известно, что Аспиналл перенес операцию на обоих глазах.