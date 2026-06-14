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Алекс Перейра — Сирил Ган: дата и время боя UFC в Белом доме

Алекс Перейра и Сирил Ган проведут бой в соглавном событии UFC в Белом доме
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Алекс Перейра и Сирил Ган.
Фото Getty Images

Бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган проведут бой за временный титул UFC в тяжелом весе в соглавном событии турнира UFC Freedom 250.

ММА UFC: Перейра — Ган

Дата и время боя Алекс Перейра vs. Сирил Ган на UFC Freedom 250

Турнир UFC Freedom 250 пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Начало главного карда — в 03.00 по московскому времени. Бой Перейры и Гана ожидается около 05.30 мск.

38-летний Перейра имеет в профессиональных ММА 13 побед и 3 поражения. В предыдущем бою бразилец уступил россиянину Магомеду Анкалаеву техническим нокаутом на турнире UFC 320.

35-летний Ган на профессиональном уровне одержал 13 побед, потерпел 2 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке французский тяжеловес встретился с британцем Томом Аспиналлом на UFC 321, но бой завершился без результата.

Где смотреть бой Перейра против Гана и турнир UFC Freedom 250

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Freedom 250 в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец» и matchtv.ru и «Кинопоиск». На сайте «Матч ТВ» начало эфира запланировано на 03.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Перейра — Ган и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC Freedom 250 — титульный бой в легком весе между испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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