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Алекс Перейра показал на весах 113,9 кг перед дебютом в тяжелом весе на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Павел Лопатко

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра показал на весах 113,9 килограмма перед своим дебютом в тяжелом весе 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, сообщает ESPN.

38-летний бразилец встретится с 36-летним французом Сирилом Ганом в поединке за временный пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Ган показал на весах 112,5 килограмма.

Вес Перейры примечателен, учитывая его предыдущие чемпионства в двух дивизионах в более легких весовых категориях. Он весил 83,9 килограмма, когда завоевал титул чемпиона в среднем весе в ноябре 2022 года. Год спустя Перейра поднял вес до 93 килограммов и завоевал пояс в полутяжелом весе.

Турнир начнется в 3.00 по московскому времени 15 июня. Бой Перейры и Гана ожидается около 5.30 мск.

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Алекс Перейра
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