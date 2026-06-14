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Илия Топурия — Джастин Гейджи: онлайн-трансляция боя UFC в Белом доме

Илия Топурия и Джастин Гейджи проведут титульный бой на UFC в Белом доме 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Getty Images

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия и американец Джастин Гейджи проведут титульный бой в легком весе на турнире UFC в Белом доме в ночь с 14 на 15 июня.

В прямом эфире трансляцию турнира UFC White House — Freedom 250 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир начнется в 3.00 по московскому времени. Начало боя Топурия — Гейджи — в 6.00 мск.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Freedom 250. Результат боя Топурия — Гейджи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

29-летний Топурия имеет в профессиональных ММА 17 побед и 0 поражений. 37-летний Гейджи на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.

Турнир UFC White House — Freedom 250 пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США).

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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