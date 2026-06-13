UFC в Белом доме: прямая трансляция турнира ММА

UFC в Белом доме пройдет в Вашингтоне (США) в ночь с 14 на 15 июня

В ночь с 14 на 15 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC White House — Freedom 250. Вечер ММА пройдет в официальной резиденции президента США в Вашингтоне (США). Начало — в 1.00 по московскому времени (15 июня).

На турнире в Белом доме запланировано шесть поединков. В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. В соглавном событии за титул временного чемпиона в тяжелом весе подерутся Алекс Перейра и Сирил Ган.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию шоу. Турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Эфир начнется в 3.00 мск. Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.