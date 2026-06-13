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Магомед Анкалаев — Халил Раунтри: когда бой UFC

Магомед Анкалаев и Халил Раунтри проведут бой на UFC Fight Night в Абу-Даби 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Магомед Анкалаев.
Фото Getty Images

Россиянин Магомед Анкалаев и американец Халил Раунтри проведут бой в полутяжелом весе в главном событии турнира UFC Fight Night в Абу-Даби. Вечер смешанных единоборств пройдет 25 июля на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Дата и время боя Магомед Анкалаев vs. Халил Раунтри на UFC Fight Night

Турнир UFC Fight Night: Анкалаев — Раунтри пройдет в субботу, 25 июля. Начало предварительного карда — в 19.00 по московскому времени, основного карда — в 22.00 мск. Бой Анкалаева и Раунтри ожидается около 00.30 мск 26 июля.

34-летний Анкалаев имеет в профессиональных ММА 21 победу, 2 поражения и 1 ничью, еще 1 бой был признан несостоявшимся. В предыдущем поединке россиянин уступил бразильцу Алексу Перейре техническим нокаутом на турнире UFC 320.

35-летний Раунтри на профессиональном уровне одержал 14 побед и потерпел 7 поражений. В последнем бою американец проиграл чеху Иржи Прохазке нокаутом. Поединок с Анкалаевым станет для Раунтри возможностью вернуться в гонку претендентов полутяжелого дивизиона.

Где смотреть бой Анкалаев против Раунтри и турнир UFC Fight Night

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец», «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Полный кард будет доступен на UFC Fight Pass и «Матч! Боец». Бои основного карда также покажут на «Матч ТВ», в Okko и «Кинопоиске» в ретрансляции федерального канала.

Результат боя Анкалаев — Раунтри и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Магомед Анкалаев
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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