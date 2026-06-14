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14 июня, 20:00

UFC в Белом доме: Топурия — Гэйтжи: прямая трансляция турнира

Турнир UFC в Белом доме состоится 15 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Getty Images

UFC в Белом доме состоится в Вашингтоне (США) в ночь с 14 на 15 июня состоится. Начало — в 1.00 по московскому времени (15 июня). Вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа.

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