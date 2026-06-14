UFC в Белом доме состоится в Вашингтоне (США) в ночь с 14 на 15 июня состоится. Начало — в 1.00 по московскому времени (15 июня). Вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа.