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Топурия и Гейджи уложились в лимит легкого веса перед турниром UFC в Белом доме

Руслан Минаев

Участники турнира UFC в Белом доме прошли процедуру взвешивания.

Чемпион в легком весе Илия Топурия и претендент Джастин Гейджи показали одинаковый вес — 70,3 кг.

Участники соглавного боя Алекс Перейра и Сирил Ган уложились в лимит тяжелого веса.

Результаты взвешивания участников турнира UFC в Белом доме:

Илия Топурия (70,3 кг) — Джастин Гейджи (70,3 кг)

Алекс Перейра (113,85 кг) — Сирил Ган (112,49 кг)

Шон О'Мэлли (61,46 кг) — Айманн Захаби (61,23 кг)

Джош Хокит (104,78 кг) — Деррик Льюис (120,2 кг)

Маурисио Руффи (70,3 кг) — Майкл Чендлер (70,76 кг)

Бо Никал (84,36 кг) — Кайл Дакас (84,36 кг)

Диего Лопес (66,22 кг) — Стив Гарсия (66,22 кг)

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

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Алекс Перейра
Джастин Гейджи
Илия Топурия
Сирил Ган
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