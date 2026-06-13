Топурия и Гейджи уложились в лимит легкого веса перед турниром UFC в Белом доме
Участники турнира UFC в Белом доме прошли процедуру взвешивания.
Чемпион в легком весе Илия Топурия и претендент Джастин Гейджи показали одинаковый вес — 70,3 кг.
Участники соглавного боя Алекс Перейра и Сирил Ган уложились в лимит тяжелого веса.
Результаты взвешивания участников турнира UFC в Белом доме:
Илия Топурия (70,3 кг) — Джастин Гейджи (70,3 кг)
Алекс Перейра (113,85 кг) — Сирил Ган (112,49 кг)
Шон О'Мэлли (61,46 кг) — Айманн Захаби (61,23 кг)
Джош Хокит (104,78 кг) — Деррик Льюис (120,2 кг)
Маурисио Руффи (70,3 кг) — Майкл Чендлер (70,76 кг)
Бо Никал (84,36 кг) — Кайл Дакас (84,36 кг)
Диего Лопес (66,22 кг) — Стив Гарсия (66,22 кг)
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