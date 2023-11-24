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Сегодня, 04:35

Бой Волкановски с Топурией состоится 17 февраля в Анахайме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Турнир UFC 298 пройдет 17 февраля в «Хонда-центре» в Анахайме, штат Калифорния. Главным событием вечера станет бой действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски против испанца Илии Топурии.

Волкановски в последнем поединке проиграл чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (25-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Топурия в последнем поединке победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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