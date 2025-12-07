Петр Ян и Мераб Двалишвили прибыли на арену перед боем на UFC 323

Российский боец Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили прибыли в спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) перед титульным поединком на турнире UFC 323, сообщает UFC Eurasia.

Бой между Яном и Двалишвили возглавит турнир UFC 323. «СЭ» ведет текстовую трансляцию поединков.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения. Бойцы проводят реванш. Первый бой соперников в марте 2023 года закончился победой Мераба единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян