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Петр Ян и Мераб Двалишвили прибыли на арену перед боем на UFC 323

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили прибыли в спортивный комплекс «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США) перед титульным поединком на турнире UFC 323, сообщает UFC Eurasia.

Бой между Яном и Двалишвили возглавит турнир UFC 323. «СЭ» ведет текстовую трансляцию поединков.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения. Бойцы проводят реванш. Первый бой соперников в марте 2023 года закончился победой Мераба единогласным решением судей.

ММА UFC: Двалишвили — Ян

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