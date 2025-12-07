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Бой Блахович — Гуськов на UFC 323 завершился вничью

Павел Лопатко

Бой между узбекским бойцом Богданом Гуськовым и поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе завершился вничью.

Поединок в полутяжелом весе продолжался три раунда. Один судья отдал победу поляку 29:28, два других зафиксировали счет 28:28.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

У 33-летнего Гуськова первая ничья в карьере при 18 победах и трех поражениях в профессиональных ММА. 42-летний Влахович одержал 29 побед, потерпел 11 поражений. Еще два боя завершились вничью.

ММА UFC: Блахович — Гуськов
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Богдан Гуськов
Душан Влахович
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