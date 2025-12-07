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Петр Ян против Мераба Двалишвили: онлайн-трансляция боя UFC 323

Петр Ян и Мераб Двалишвили проведут поединок на UFC 323
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Петр Ян и чемпион легчайшего дивизиона UFC, грузинский боец Мераб Двалишвили проводят титульный поединок на турнире UFC 323 утром воскресенья, 7 декабря. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323

Трансляция боя Петр Ян — Мераб Двалишвили на UFC 323

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 323. Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Главный бой UFC 323 между Яном и Двалишвили в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Статистика перед боем Петр Ян — Мераб Двалишвили на UFC 323

Петру Яну — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. В 2025 году россиянин провел один поединок с американцем Маркусом Макги 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) и победил единогласным решением судей.

Мерабу Двалишвили — 34 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 21 победа и 4 поражения. В сентябре 2024 года Мераб завоевал чемпионский пояс в легчайшем дивизионе в поединке с американцем Шоном О'Мэлли. В 2025 году Двалишвили трижды успешно защитил титул, победив россиянина Умара Нурмагомедова и двух американцев — Шона О'Мэлли в реванше и Кори Сэндхегена.

Ян и Двалишвили проводят реванш. Первый бой соперников в марте 2023 года закончился победой Мераба единогласным решением судей.

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Мераб Двалишвили
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