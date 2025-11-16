Бокс/ММА
Сегодня, 05:09

Тренер Деллы Маддалены Виккерс: «Джек будет продолжать побеждать любого, кто окажется перед ним»

Павел Лопатко

Тренер австралийского бойца Джека Делла Маддалены Бен Виккерс рассказал о перспективах своего подопечного.

«Он будет продолжать побеждать любого, кто окажется перед ним. Он уже прервал победную серию Белала Мухаммада. Далее он прервет серию Ислама. Потом возьмется за [претендента в полусреднем весе] Шавката Рахмонова. Он выиграет их всех», — цитирует тренера Fox Sports.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев сойдутся в титульном бою в полусреднем весе на турнире UFC 322 в ночь на 16 ноября.

