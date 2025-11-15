Маддалена — о подготовке к бою с Махачевым: «Было очень много борьбы»

Чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о подготовке к титульному бою против россиянина Ислама Махачева.

«В этом лагере было очень много борьбы. Много схваток по грэпплингу, которые в самом конце превращались в спарринги в стойке. Конечно, это был тяжелый лагерь. Очень тяжелый. Но нужно быть готовым на 100 процентов, чтобы драться с лучшим в мире», — сказал боец.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Поединок между 34-летним Махачевым и 29-летним Маддаленой на турнире UFC 322 пройдет в ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.