Участники UFC 322 взвешивались на весах с боя Мохаммеда Али и Джо Фрейзера в 1971 году

Участники турнира UFC 322 проходили взвешивание на весах с поединка легендарного Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.

Поединок состоялся 8 марта 1971 году на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. После 15 раундов победу единогласным решением одержал Фрейзер. Поражение стало для Али первым в карьере.

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с 15 на 16 ноября. В главном бою россиянин Ислам Махачев сразится за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.