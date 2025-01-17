Нурмагомедов оказался тяжелее Двалишвили перед титульным боем на UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили прошли процедуру взвешивания перед поединком в легчайшем весе на UFC 311.

Вес россиянина составил 61,24 кг, американец показал на весах 60,78 кг.

Титульный поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера реванш проведут россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.