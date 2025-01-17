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Сегодня, 20:19

Нурмагомедов оказался тяжелее Двалишвили перед титульным боем на UFC 311

Алина Савинова
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Российский боец Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили прошли процедуру взвешивания перед поединком в легчайшем весе на UFC 311.

Вес россиянина составил 61,24 кг, американец показал на весах 60,78 кг.

Титульный поединок Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном бою вечера реванш проведут россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Их первый бой в апреле 2019 года завершился победой Махачева единогласным решением судей.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Арман Царукян и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. UFC 311 Махачев vs Царукян, Умар vs Двалишвили: супертурнир с двумя боями за титул. Онлайн-трансляция
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Арман Царукян
Ислам Махачев
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