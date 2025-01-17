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Сегодня, 21:04

Источник: Царукян может сняться с UFC 311

Алина Савинова
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Боец российско-армянского происхождения Арман Царукян может сняться с поединка против россиянина Ислама Махачева на UFC 311.

В пятницу в Инглвуде проходит официальная церемония взвешивания участников турнира, на которой Царукян до сих пор не появился.

По информации Адама Зубайраева, на замену Арману готовится выйти бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее стало известно, что Махачев продемонстрировал вес 154,5 фунта (70,1 кг) на церемонии взвешивания. Их бой с Царукяном должен пройти в ночь с 18 на 19 января и возглавить турнир UFC 311.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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