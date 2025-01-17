Махачев уложился в лимит легкого веса перед боем на UFC 311

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев прошел процедуру взвешивания перед поединком с бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном на турнире UFC 311.

33-летний спортсмен продемонстрировал вес 154,5 фунта (70,1 кг). Он уложился в лимит, который составляет 155 фунтов.

Бой Махачева и Царукяна пройдет в ночь с 18 на 19 января. Их поединок возглавит турнир в Инглвуде. В соглавном бою на UFC 311 встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и американец грузинского происхождения Мераб Двалишвили, которые поспорят за чемпионский пояс в легчайшем весе.