Кияшко — о бое Махачева против Мойкано: «Новый соперник хорош, но я отдаю предпочтение Исламу»

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко в комментарии для «СЭ» оценил шансы бразильца Ренато Мойкано в бою против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 311.

В главном поединке вечера Мойкано заменил Армана Царукяна, который снялся из-за травмы спины.

«Несмотря на то что новый соперник хорош, я все-таки отдаю предпочтение Исламу. Махачев всегда уверенно дерется, и он сам говорил, что неважно, кто будет стоять перед ним, если он чемпион. В принципе, я думаю, замена соперника для него происходит не в первый раз. Понятно, что будет тяжелее, потому что основная часть подготовки профессионала — работа непосредственно под своего оппонента, а сейчас нужно будет перестраиваться. Надеюсь, что для Ислама это не будет проблемой. Насколько я помню, у Мойкано четыре победы подряд, он может бороться и хорошо работать в стойке, финишировать и там, и там, поэтому будет не менее интересный бой. Конечно, хотелось бы, чтобы Царукян подрался с Махачевым, но, к сожалению, так получилось, это профессиональный спорт. Надеюсь, он скоро восстановится, и их поединок состоится, но если возвращаться к сегодняшнему бою — я ставлю на Махачева», — сказал Кияшко «СЭ».

Бой Махачев — Мойкано пройдет в ночь с 18 на 19 января. В соглавном бою вечера в Инглвуде россиянин Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.

Вероника Ольшукова