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Бой UFC 311 Ислам Махачев против Ренато Мойкано: во сколько и где смотреть

Ислам Махачев проведет титульный бой Ренато Мойкано на UFC 311 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет титульный бой в легком весе против бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в ночь на 19 января. Вечер ММА пройдет на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Главный бой ожидается около 8.00 по московскому времени.

Планировалось, что соперником Махачева будет Арман Царукян, но армянин снялся с боя из-за травмы спины.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC 311. Результаты поединка Махачев — Мойкано можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Видеотрансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

33-летний Махачев в ММА имеет рекорд — 26-1. Профессиональный рекорд 35-летнего Мойкано — 20-5-1.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев получил нового соперника, Умар Нурмагомедов идет за титулом! Онлайн-трансляция UFC 311
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