Бой Махачев — Маддалена может пройти в Абу-Даби осенью

Поединок за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой может пройти осенью в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Ранее Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с Маддаленой.

33-летний Махачев всего за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА. У 28-летнего Маддалены 18 побед при 2 поражениях. 10 мая 2025 года он завоевал чемпионский титул полусреднего веса в UFC.