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14 мая 2025, 08:53

Шара Буллет встретится с Марком-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проведет бой против канадца Марка-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, сообщает пресс-служба UFC.

Турнир состоится 26 июля на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Последний бой Магомедова проходил 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его противником выступал британец Майкл Пейдж. Бой завершился победой Магомедова единогласным решением судей. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 16 боев, из которых 15 — победы.

Источник: UFC
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Марк-Андре Баррио
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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