Шара Буллет встретится с Марком-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, проведет бой против канадца Марка-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, сообщает пресс-служба UFC.

Турнир состоится 26 июля на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Последний бой Магомедова проходил 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250. Его противником выступал британец Майкл Пейдж. Бой завершился победой Магомедова единогласным решением судей. Всего в смешанных единоборствах на счету россиянина 16 боев, из которых 15 — победы.