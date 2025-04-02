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2 апреля, 17:19

Сехудо: «Хабиб сдерживает Махачева от боя с Топурией»

Руслан Минаев
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо объяснил, почему обладатель пояса в легком весе Ислам Махачев не будет драться с Илией Топурией в следующем поединке.

«Ислам уже давал шанс чемпиону в полулегком весе. И Хабиб наверняка настаивает, чтобы Илия сначала провел бой за звание претендента. Мне кажется, Ислам готов драться с кем угодно. Но Хабиб сдерживает друга. Именно по этой причине я бы поставил на то, что Ислам проведет защиту против Гейджи», — цитирует Сехудо MMAJunkie.

33-летний россиянин провел за карьеру 28 поединков: 27 побед (18 досрочных) и 1 поражение.

В последнем бою Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом на турнире UFC 311, который прошел в ночь на 19 января 2025 года.

Генри Сехудо
Илия Топурия
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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