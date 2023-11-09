Борщев: «Я — русский, мне не стыдно, но кричать об этом с утра до ночи — глупо»

31-летний россиянин Вячеслав Борщев (7-3) рассказал, что он не видит ничего плохого в том, что люди кричат «Русские, вперед!», но отметил, что важно не превозносить свою нацию над другими.

«Я против, когда представитель любой национальности превозносит свою нацию над другими, – сказал Борщев «СЭ». – Многие оправдываются, говорят: «Я не нацист, я – националист», и играются с этим. Мне ни то, ни другое не нравится. Я – русский, мне не стыдно. Я люблю свою культуру, нормально к этому отношусь, но бегать кричать об этом с утра до ночи, мне кажется, глупо.

Мое мнение, что отношение к любому выражению русского самоопределения в России должно быть нормальным. В России живут русские люди в том числе. Как все остальные национальности имеют право на свое самоопределение внутри России, так и русские, поэтому мне очень не нравится, когда люди такие: «Он говорит: "я – русский" или "русские, вперед", значит он нацист». Мне кажется, неправильно так судить. Почему если кто-то гордится тем, что он чеченец или аварец, – это нормально, а если русские гордятся, которых, между прочим, подавляющее большинство [в России], то это сразу неправильно. Это, конечно, неправильное отношение, надо нормально к этому относиться. Русские должны нормально выражать свою самоидентичность, как и все остальные. Поэтому я не вижу ничего такого.

Другое дело – уместность. Я не знаю, к чему все эти крики «русские вперед». Кому-то нравится – дай Бог, я их поддерживаю. Также, как если кто-то кричит «чеченцы вперед».

Борщев проведет пятый поединок в UFC против азербайджанца Назима Садыхова (9-1) 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.