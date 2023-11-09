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Сегодня, 11:46

Павлович: «Для меня бой с Аспиналлом будет за настоящий пояс чемпиона»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-1) рассказал, что он не недооценивает четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Тома Аспиналла (13-3) и считает, что их бой будет за настоящий титул чемпиона, а не временный.

«Я думаю, нельзя недооценивать соперника, нужно воспринимать его серьезно, поэтому нет недооценки, — сказал Павлович на пресс-конференции. — Полностью готовимся, настраиваемся на бой, поэтому все очень серьезно. Расстроен ли я, что Джон Джонс не освободил титул и мы деремся за временный? Ты знаешь, для меня это настоящий пояс».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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