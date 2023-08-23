Боец UFC задержал мужчину, который мастурбировал на остановке

32-летний средневес UFC Андре Петроски (10-1) заявил, что он, возвращаясь домой, заметил на остановке мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Петроски задержал его и вызвал сотрудников полиции. Когда полицейские прибыли, они отвезли мужчину в отдел.

«Хуже всего то, что он признался, что раньше часто так делал. Печально, что ему все сойдет с рук, но, надеюсь, мы сможем этим поступком вдохновить других людей встать и начать действовать», — добавил Петроски в соцсетях.

Петроски провел в UFC пять боев и все выиграл. В прошлом бою он одолел Джеральда Мершарта (35-17) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.