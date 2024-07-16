Павлович перенес операцию и хочет провести бой в конце 2024 года

Российский боец UFC Сергей Павлович в своем Telegram-канале сообщил, что перенес операцию.

«Впереди какое-то время займет реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой!» — написал боец.

32-летний Павлович за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед (15 досрочных) и потерпел 3 поражения.

В последнем поединке от уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6, который проходил 22 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).