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Сегодня, 20:40

Павлович перенес операцию и хочет провести бой в конце 2024 года

Руслан Минаев
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Сергей Павлович.
Фото MMA Junkie

Российский боец UFC Сергей Павлович в своем Telegram-канале сообщил, что перенес операцию.

«Впереди какое-то время займет реабилитация! Далее полноценная подготовка! В планах в конце года провести бой!» — написал боец.

32-летний Павлович за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед (15 досрочных) и потерпел 3 поражения.

В последнем поединке от уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6, который проходил 22 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сергей Павлович
UFC
ММА
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