Гаджиев: «Мы не видели весь потенциал Волкова. Он еще взрослеет»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Александра Волкова на победу над Сирилом Ганом на турнире UFC 308.

«Саня точно стал лучше. Сказать то же самое про Гана сложно. Он так безвольно проиграл Джону Джонсу, что сильно меня разочаровал. По Сане видно развитие. Он не всегда выиграет, но развитие налицо. Взрослеет еще. Мы не видели весь потенциал Волкова», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Волков и Ган проведут реванш на 26 октября в Абу-Даби. Ранее бойцы уже встречались на UFC Fight Night 190. Поединок проходил в Лас-Вегасе 26 июня. Тогда победу единогласным решением судей одержал француз.